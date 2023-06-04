Kılıçdaroğlu LGS sınavına giren öğrenciler için mesaj yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin Twitter hesabında bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, bütün öğrencilerin başarılı sonuçlar almasını diledi ve çocuklarına bir gelecek kurmak için çalışan aileleri selamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün LGS sınavına giren bütün evlatlarımın başarılı sonuçlar almasını diliyor, bu sorunlu ve pahalı eğitim sisteminde çocuklarına bir gelecek kurmak için sabah akşam çalışıp didinen anne babaları ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin Twitter hesabında bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün LGS sınavına giren bütün evlatlarımın başarılı sonuçlar almasını diliyor, bu sorunlu ve pahalı eğitim sisteminde çocuklarına bir gelecek kurmak için sabah akşam çalışıp didinen anne babaları ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum" dedi.