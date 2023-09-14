Kılıçdaroğlu: 100 bin öğretmenin atanması gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret ederek, eğitimin milli olması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, çocukların iyi beslenmesi ve sorgulayıcı bir eğitim almalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, okul yemeği projesinin rafa kaldırılmasını eleştirdi ve Milli Eğitim Bakanlığının eğitim sistemindeki sorunları dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "100 bin öğretmenin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de atanması lazım. Bu çağrıyı da bütün anneler, bütün öğretmenler adına, 85 milyon adına yapıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, eğitimin milli olması gerektiğine işaret ederek, "Eğer eğitim milli olmaktan çıkarsa, yani Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalamak için hedeflediği bir eğitim olmazsa Türkiye çağdaşlarından kopacaktır. Osmanlı'nın içinde bulunduğu tablo da maalesef buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların iyi beslenmesi, iyi ve sorgulayıcı bir eğitim almaları gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Soru sorma yeteneklerini güçlendiren bir eğitim aslında çağdaş bir eğitimdir. Laik bir eğitim, aslında çağdaş bir eğitimdir. Aksi halde eğitim sistemi çökerse bir ülke gelecek açısından ciddi zaaflara uğrayabilir. Bir ülkeyi geri bıraktırmak istiyorsanız yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmak. Bugün yaşandığımız tablo maalesef bu." diye konuştu.

Bu eğitim-öğretim yılında geçici süreyle okul yemeği projesinin rafa kaldırıldığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Evlatları okula giden AK Parti ve MHP'ye oy veren annelere soruyorum, çocuğunuzun boğazından tasarruf yapmak bir ülkenin büyümesi ve kalkınması için gerekli mi? 'Boğazından tasarruf yapıyorum' deyip yemeğini kesmek ahlaki midir, değil midir? Bu çocukların beslenme hakkı var. 85 milyon insanın ödediği vergiler, benim ödediğim vergi, yeni doğan çocuğun ödediği vergiyle bizim evlatlarımızın karnı doyarsa buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kim karşı çıkar?"

-"Bütün annelere bunu şikayet ediyorum"

CHP'nin, Plan Bütçe Komisyonunda ve TBMM Genel Kurulunda verdiği, "öğrencilere bir öğünlük yiyecek verilsin" önergesinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün annelere bunu şikayet ediyorum. Evladının okulda beslenmesi, yemek yemesi için koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çocuklara bir öğle yemeği veremiyor mu? Tasarruf yapacaksan saraydan yap. Adamların bir eli yağda bir eli balda. Çeteler var devleti kene gibi soyanlar. O kene gibi soyanlardan vergi alırsın yeteri kadar. Senin çocuğunun boğazına çöküp, çocukların boğazından tasarruf yapan bir iktidara oy vermek, devleti felakete sürüklemek demektir."

Milli Eğitim Bakanlığının "okul sütü akıl küpü" projesini de kaldırdığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün annelere söylüyorum, vergi ödeyen 85 milyona sesleniyorum, çocuğunuz okula gitsin veya gitmesin ama bu ülkenin evlatlarına bir sütü, bir öğle yemeğini bile fazla gören bir zihniyete oy vermek, Türkiye'nin geleceğini karartmak demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, TÜİK'in verilerine göre, 7 milyon 662 bin 807 çocuğun dengeli beslenmediğini, BM Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'na göre de Türkiye'de yetersiz beslenme nedeniyle 1 milyon 251 bin 285 çocuğun bodurluk sorunu yaşadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim sistemini çağdaşlık ve bilimsellikten çıkararak, ideolojik bir çatışma alanına döndürdüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, Türk eğitim sisteminin son 20 yılda yaşadığı en temel sorunun liyakatsizliğin kurumsallaştırılması olduğunu savundu.

"3 milyonu aşkın evladımız internete erişemiyor"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının şu anda Türkiye'deki en temel sorunların kaynağı konumunda olduğunu öne sürdü.

Eğitim hizmetleri ödeneğine değinen Kılıçdaroğlu, "3 milyonu aşkın evladımız internete erişemiyor. 57 bin 340 acil derslik yapılması lazım. 100 bin öğretmenin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de atanması lazım. Bu çağrıyı ben bütün anneler, bütün öğretmenler adına, 85 milyon adına yapıyorum. 60 bin kişilik yardımcı hizmet kadrosunun atanması lazım." dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da eğitimin sorunlarına değinerek, "Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz" sloganıyla kasım ayı içerisinde bölge eylemleri yapacaklarını söyledi.

Özbay, "24 Kasım'da 'dünyada baş öğretmen unvanlı tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede Atamızı anıyoruz, göstermelik kutlamalarınızı reddediyoruz, hakkımızı arıyoruz' sloganıyla iş bırakacağız. 25 Kasım'da da büyük Ankara buluşmasını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.