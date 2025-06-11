KidZania İstanbul'da Yaz Kampı Başlıyor

KidZania İstanbul'da Yaz Kampı Başlıyor
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KidZania İstanbul, 6 yaş ve üzeri çocuklar için Yaz Kampı düzenliyor. 23 Haziran - 13 Eylül tarihleri arasında çeşitli meslek programları, spor aktiviteleri ve atıştırmalıklarla dolu zengin bir program sunulacak.

KidZania İstanbul, yaza özel hazırladığı kamp ile 6 yaş ve üzeri çocuklara özel zengin bir program sunduğunu duyurdu. Ailelerin, çocuklarını sabah bırakıp akşam alabilecekleri ve öğle yemeği ve atıştırmalıkların da dahil olduğu bu kampta, gün sabah sporu ile başlayacak. Çocuklar, Mimarlık & Animasyon veya Avukatlık & Sinema fakültesindeki programlarına katılacak.

KidZania İstanbul, yaza özel kamp hazırladı. Çocuk Fakültesi iş birliği ile çocuklar kendi binalarını tasarlayacak, senaryolar yazacak ve film çekecek. Aynı zamanda çizgi film yapacak ve gerçek dava dosyalarını çözecekler. Günlük ve haftalık seçenekleri ile 23 Haziran – 13 Eylül tarihleri arasında sabah 8: 30'dan akşam 19: 00'a kadar özel meslek programları, sabah sporu, öğle yemekleri, atıştırmalıklar yer alacak. Kampa haftalık katılanlara Çocuk Fakültesi dijital platformuna 1 yıl ücretsiz erişim hediye edilecek.

KidZania İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Avukatlık atölyesinde, dava senaryoları üzerinden adalet sisteminin temel kavramlarını keşfeden çocuklar, analitik düşünme, iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirecek. Mimarlık atölyesinde ise müşteri senaryolarına göre projeler tasarlayıp maketlerini oluşturarak, yaratıcılıklarını ve sunum yeteneklerini sergileme imkanı bulacaklar. Animasyon atölyesinde kendi çizgi karakterlerini hayal edip çizdikten sonra, hikayelerini stop-motion tekniğiyle canlandırabilecekler.

"Televizyon ve Sinema atölyesinde ise film yapım sürecini tüm aşamalarıyla deneyimleyerek; senaryodan oyunculuğa, storyboard çiziminden kurguya kadar yaratıcı bir yolculuğa çıkacak ve kamp sonunda yaptıkları çalışmaları izleyici karşısında sergilemenin heyecanını yaşayacaklar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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