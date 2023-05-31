Ketebe Yayınları'ndan çocuklar için 'Yıldızlara Yolculuk' kitap seti

Ketebe Yayınları tarafından hazırlanan 'Yıldızlara Yolculuk' kitap seti, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle okuyucuların beğenisine sunuldu. Sette 30 kitap bulunuyor ve çocuklarla buluşan yazarlar ve ekibi etkinlikte minik okurlarla bir araya geldi. Kitap setinde sanattan bilime her alanda ilham veren isimlerin hikayeleri anlatılıyor.

Ketebe Yayınları tarafından hazırlanan "Yıldızlara Yolculuk" kitap seti okuyucunun beğenisine sunuldu.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde 30 kitaptan oluşan serinin yazarları ve ekibi çocuklarla buluştu.

Etkinliğe katılan minik okurlar, Galilei'nin hayatını dinlerken kartondan kendi teleskoplarını yaptı, "İlham Kutusu"nun çekmecelerine merak ettikleri dahi, sanatçı ve bilginlerin isimlerini yazdıkları kağıtları koydu.

Eğitimci-yazar Tuğba Hatun Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada kaleme aldığı "Parlak Fikirler" serisinde 10 kitabın yer aldığını söyledi.

Murat, kitaplarda soru sormayı çok seven ve sorularının cevabını dayısından alan "Gülşen" adlı bir kız çocuğunun okuyucuya eşlik ettiğini ve 10 bilim insanının hikayesinin bu cevaplar aracılığıyla anlatıldığını aktardı.

"Gülşen" karakterinin, farkındalığı olan her çocuğun sorabileceklerini sorduğunu dile getiren Murat, "Mesela 'Tartılar kilomuzu nasıl ölçer?' diye soruyor. Günlük yaşamda hepimizin evinde belki tartı vardır ama Newton ve yer çekimi kuvvetini düşünmemiş olabiliriz. Gülşen bu soruları sorarak bilim adamlarını bize tanıtmış oluyor." dedi.

Teleskobu bulan Galilei'nin de serideki kitaplardan birinin ve aynı zamanda etkinliğin konusunu oluşturduğunu belirten Murat, "Galilei teleskobu bulan kişi, bu nedenle biz de teleskop etkinliği yapmak istedik. 'Yıldızlara Yolculuk' setinin ismiyle de uyumlu." değerlendirmesinde bulundu.

"Serinin çizimlerinin de çok iyi olmasını istedik"

Kitap setinin editörü Feride Kurtulmuş, bu alanda kaliteli bir sete duyulan ihtiyacı görerek projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini anlattı.

Sette 3 ayrı serinin yer aldığı bilgisini veren Kurtulmuş, "Yazarlarla görüştük, aynı zamanda serinin çizimlerinin de çok iyi olmasını istiyorduk. Metinler ve çizimler geldi. Üç farklı set ama aslında üçünün de kendi içinde bir uyumu var." diye konuştu.

Kurtulmuş, kaliteli bir seri olması için ellerinden geleni yaptıklarını, çocukların hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği, sıkıcı olmayan bir üst kurguyla tasarlanan kitapların, set ya da tek tek okunabileceğini ifade ederek, "Yani biz bu kitapların basit bir biyografi gibi olmasını istemedik. Çocuklar kendilerinden de bir şeyler bulabilsin istedik." dedi.

"Sanattan bilime her alanda ilham veren isimler"

"İlham Kutusu" isimli serinin yazarı Beliz Yüksel ise uzun zamandır çocuklara yönelik çalışmalar yaptığını, Ketebe Yayınları ile de bu seri sayesinde yollarının kesiştiğini söyledi.

Seride Aziz Sancar, Ara Güler ve Cahit Arf gibi geniş bir yelpazede seçilen isimlerin yer aldığına dikkati çeken Yüksel, "Çünkü sanattan bilime her alanda bizlere ilham veren isimleri hem anmak hem de gençlerimize, çocuklarımıza tanıtmak ve hatırlatmak istedik." ifadesini kullandı.

Çizimleri yapan Gül Sarı'nın alanında uzman olduğunu vurgulayan Yüksel, "Karakterin olabildiğince gerçekçi, keyifli ve çocuksu tavrını yansıtmak için birlikte çalıştık, karakteri tartıştık. Uzun bir ön çalışmayla çizimlere başladı ve çok da başarılı bir iş çıkardı. Dikkat çekici, keyifli ve eğlenceli bir karakterimiz var. İsmi Ezgi, bu seride Ezgi'nin hikayelerini okuyacağız." şeklinde konuştu.

Edebiyatın, okumanın çok eğlenceli olduğunun altını çizen Yüksel, çocukların ve gençlerin canı sıkılmadan okuyacağı, eğlenceyle bilginin harmanlandığı keyifli hikayeler ortaya koymaya çalıştıklarını kaydetti.

Kitaplar hakkında

Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları tarafından okuyucunun beğenisine sunulan "Yıldızlara Yolculuk" setinde "İlham Kutusu", "Masal Krallığı" ve "Parlak Fikirler" olmak üzere üç ayrı seri bulunuyor.

Her biri 10'ar kitaptan oluşan serilerde, geçmişten bugüne Türkiye'nin ve dünyanın gelişimine katkı sağlamış önemli isimler ve onların ilham veren hayat hikayeleri yer alıyor.

Eğlenceli hikayeleri kadar birbirinden özel çizimleriyle de öne çıkan, 8 yaş ve üstü için uygun olan kitaplarla çocuklara erken yaşta önemli isimlerin tanıtılması amaçlanıyor.

Beliz Yüksel'in kaleme aldığı, Gül Sarı'nın çizimleriyle renklendirdiği "İlham Kutusu" serisinde Aziz Sancar, Vecihi Hürkuş, Ara Güler, Muhammed Ali, Cahit Arf, Martin Luther King, Hayao Miyazaki, Fuat Sezgin, Leonardo da Vinci ve Aliya İzetbegoviç'i anlatan kitaplar yer alıyor.

Didem Demirel'in yazıp Nadia Bazargan'ın resimlediği "Masal Krallığı"nda, İbn-i Heysem, Cezeri, Battani, Ali Kuşçu, İbn-i Sina, Biruni, Harizmi, Farabi, Piri Reis ve Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hayat hikayelerine yer veriliyor.

Tuğba Hatun Murat'ın yazdığı, Berk Öztürk'ün çizimlerini yaptığı "Parlak Fikirler" serisiyle çocuklar Newton, Arşimet, Wright kardeşler, Graham Bell, Edison, Kopernik, Galileo, Pasteur, Tesla ve Einstein'ın evlerine, laboratuvarlarına ya da çalışma masalarına konuk oluyor.