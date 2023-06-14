KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Faik Alkan: Mülakatın kaldırılmasına ilişkin verilen sözlerin arkasında durun

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mülakatın kaldırılacağı sözünün verilmesine rağmen eğitim kurumlarına atanacak olan müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirme takviminde mülakatın olduğunu söyleyen KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Faik Alkan, "Türkiye toplumunu artık uyutmayın. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun. Biz artık sözlerin tutulmasını istiyoruz" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mülakatın kaldırılacağı sözünün verilmesine rağmen eğitim kurumlarına atanacak olan müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirme takviminde mülakatın olduğunu söyleyen KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Faik Alkan, "Türkiye toplumunu artık uyutmayın. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun. Biz artık sözlerin tutulmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında yapılan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" demişti. KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Faik Alkan, 2023 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi'nin yayınlandığını ve takvimde mülakatın olduğunu belirterek mülakatın kaldırılmasına ilişkin verilen sözlerin tutulmasını istedi.

"MÜLAKAT LİYAKATİN ORTADAN KALKMASI DEMEKTİR"

Mülakatın eğitimde niteliğin düşmesine neden olduğunu söyleyen Alkan, şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir Türkiye klasiği yaşıyoruz. Seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca 'kamuda artık yönetici alımında kamuda mülakatı kaldırdık' diye beyanlarda bulunmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yayınladığı yönetici atama kılavuzunda mülakatın var olduğunu görüyoruz. Biz başından beri mülakatın bu ülkede torpil olduğunu, yandaşları kayırmak üzere kurulu olduğunu söylüyorduk ve defalarca da yargı kararlarına giren metinlerde mülakatın haksız bir süreç olduğunu da vurgulamıştık. Yine aynı durumla karşı karşıya kaldık. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye toplumunu artık uyutmayın. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun, çünkü mülakat demek torpil demektir. Mülakat demek liyakatin ortadan kalkması demektir. Mülakatın varlığı aynı zamanda eğitimde niteliğin düşmesine de neden oluyor. Çünkü yandaşlık üzerine şekillenen ve aynı zamanda insan onurunu zedeleyen mülakatla idareci olan arkadaşlar görevlerini tam olarak hayata geçiremiyorlar. Biz buradan bir kez daha verilen sözlerin tutulması gerektiğini söylüyoruz çünkü bu ülkede bizler sendikalar olarak bu sürecin takipçisiyiz ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

"KAZANDIĞIMIZ YARGI KARARI VAR"

Şu anda eğitim alanında müdür ve müdür yardımcılığı atamaları yapılacak. Kılavuzu yayınlandı. Arkadaşlarımız da bu konuda çalışmalara başladılar ama bütün soru işaretleri mülakatın üzerine kurulu. En son daha bir ay önce bir üyemiz üzerinden kazandığımız yargı kararı var. Orada da aynı şey söyleniyor. Yazılı sınavda 75 alan üyemize mülakat sırasına 45 verilerek tercih yapılmasının önüne geçildi ve bir yıla yakın süreyle yargıda uğraşmamızda arkadaşımızın biz atamasını gerçekleştirdik. Bu hem kamuya maliyeti olan bir durum aynı zamanda da arkadaşımızın gerçekten psikolojik olarak da yıpranmasına neden oldu. Aynı zamanda mülakatta elemeye konu olan gerekçelerden biri de emniyet soruşturması adı altında birçok kişinin fişlenmiş olduğunu da bu yargı kararıyla görmüş oluyoruz. Mülakat tarihi takvimde yayınlandı. Daha önce de bunu Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasında gördük. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasında. Sayın Cumhurbaşkanı kürsüden defalarca bu sözü verdi. Biz artık sözlerin tutulmasını istiyoruz."