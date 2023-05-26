Keşan'da Polis Ekipleri Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımını Anlattı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus Projesi öğrencilerinin siber güvenlik temalı kapanış programına katıldı. Polis ekipleri öğrencileri güvenli internet kullanımını hakkında bilgilendirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus Projesi öğrencilerinin siber güvenlik temalı kapanış programına katıldı.

Polis ekipleri öğrencileri güvenli internet kullanımını hakkında bilgilendirdi.

Programın ardından ekipler öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.