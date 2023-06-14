Kemer'de Okul Yararına Kermes Düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Rukiye Koç Ortaokulu öğrencileri yararına kermes düzenlendi. Velilerin evlerinde yaptıkları yiyecek ve içeceklerin yanı sıra el emeği ürünleri satışa sunuldu. Kermes geliri ihtiyaç sahibi öğrenci velilerine destek olacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde okul yararına kermes düzenlendi.

Çamyuva Mahallesi'nde bulunan Rukiye Koç Ortaokulu öğrencileri yararına düzenlenen kermeste veliler, yiyecek ve içeceklerin yanı sıra el emeği ürünlerini satışa sundu.

Rukiye Koç Ortaokulu Müdürü Demet Karayer, "Okulumuz için düzenlediğimiz kermesimize velilerimizin evlerinde yaptıkları yiyecek ve içeklerini yanı sıra el emeği göz nuru ile işledikleri ürünlerin satışını gerçekleştirdik. Elde edeceğimiz gelir ile okulumuzda bulunan ihtiyaç sahibi öğrenci velilerine destek olacağız." dedi.

Kermesi ziyaret eden Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de kermese destek verdi.