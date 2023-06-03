Kemer Belediyesi üniversite adaylarına deneme sınavı düzenledi

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda üniversite hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim alan öğrenciler, üniversite sınavında uygulanan kurallar çerçevesinde deneme sınavına girdi. Göynük Mahallesi'nde yer alan Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nde yapılan deneme sınavı saatinden önce okul bahçesinde toplanan öğrenciler, 17-18 Haziran tarihlerinde girecekleri üniversite sınavı ortamını da birebir yaşadı.

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda üniversite hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim alan öğrenciler, üniversite sınavında uygulanan kurallar çerçevesinde deneme sınavına girdi.

Göynük Mahallesi'nde yer alan Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nde yapılan deneme sınavı saatinden önce okul bahçesinde toplanan öğrenciler, 17-18 Haziran tarihlerinde girecekleri üniversite sınavı ortamını da birebir yaşadı.

Okul bahçesinde öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Topaloğlu, öğrencilere başarılar diledi.

Öğrenciler daha sonra ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde sınava girerek ter döktü. Yapılan sınavın amacının öğrencilerdeki sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonlarını artırmak olduğu belirtildi.

Sınav saatinden önce gelemeyen ve kimliklerini unutan öğrenciler ise sınava alınmadı. Sınava giren öğrenciler, yıl boyunca aldıkları ücretsiz eğitimin karşılığında kendi seviyelerini belirledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda ücretsiz eğitim alan öğrencilerin, ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde gerçek üniversite sınavına girer gibi sınava girdiklerini söyledi.

Sınav öncesi sınıfları gezerek öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediyesi tarafından alınarak sıralara su, şeker ve kalem bırakıldığını ifade etti. Kemer Belediyesi olarak öğrencilere güzel bir sınav ortamı hazırladıklarına vurgu yapan Başkan Topaloğlu, "Aynı üniversite sınavında olduğu gibi öğrencilerimiz kendilerini deneyecek ve o stresi atacaklar. Öğrencilerin yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltı bizi mutlu ediyor. Tek derdimiz Türkiye'de çıtayı yükseltmek. Biz bunu Kemer'de yapıyoruz ve başarıyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu, sınavın Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nde yapılmasında emeği geçen Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar ve okul müdürüne teşekkür ettiğini ifade etti.

Kurs Müdürü Suat Göv ise desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ettiğini ifade etti. - ANTALYA