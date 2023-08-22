Keçiören Belediyesi Son Dört Yılda 8 Kütüphane Açtı

Keçiören Belediyesi tarafından son dört yılda hizmete açılan 8 adet kütüphane ilçedeki çocuklara ve gençlere konforlu ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Kütüphaneler, ısıtma-soğutma sistemleri ve ferah çalışma alanlarıyla hizmet veriyor. Ayrıca öğrencilere çay, çorba ve çeşitli atıştırmalıklar da ikram ediliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından son dört yılda hizmete açılan 8 adet kütüphane ilçedeki çocuklara ve gençlere konforlu ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, kütüphaneye ulaşımı kolaylaştırmak için Keçiören'deki 51 mahallenin ortak noktalarına inşa edilen kütüphaneler, ısıtma-soğutma sistemleri ve ferah çalışma alanlarıyla hizmet veriyor. Kütüphanelerde öğrencilere çay, çorba ve çeşitli atıştırmalıklar da ikram ediliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırma sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Altınok, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için en önemli hizmetlerimizden biri de kütüphanelerimizdir. İlçemize kazandırdığımız halk kütüphanelerinin yanı sıra onlarca okulumuzun da kütüphanesini baştan sona yeniledik. Birçok kütüphanemizi kitap bakımından da zenginleştirdik. Öte yandan belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren dershanelerimiz, gençlik merkezlerimiz, çocuk eğitim merkezlerimiz var. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.