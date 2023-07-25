Keçiören Belediyesi, Okullara Duvar Boyası Desteği Sağlıyor

Keçiören Belediyesi, 'Eğitime Bir Tuğla da Bizden' projesi kapsamında ilçedeki devlet okullarının tadilat çalışmalarında kullanılması için talepte bulunan okullara duvar boyası desteği sağlıyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitimin önemine vurgu yaparak, Japonya'nın eğitimle kalkındığını belirtti. Belediye olarak eğitime büyük destekler sunduklarını ifade eden Altınok, kaliteli boya dağıtımının sağlık için önemli olduğunu söyledi.

Keçiören Belediyesi, "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi kapsamında ilçedeki devlet okullarının tadilat çalışmalarında kullanılması için talepte bulunan okullara duvar boyası desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalaba İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen boya dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenildiğini hatırlatan Altınok, "Ama daha sonra Dünya Bankası'ndan kredi almış bu krediyi de 3 yere harcamıştır. Birincisi eğitim, ikincisi Ar-Ge, yani bilim ve teknoloji çalışmaları, üçüncüsü de yolların yapımına harcamıştır. Yani Japonlar eğitimle kalkınmıştır." dedi.

Altınok, belediye olarak eğitime büyük destekler sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Öğretmenler odasının fiziki koşullarının düzeltilmesinden tutun da spor salonlarının yenilenmesine kadar birçok hizmetimiz var. Ama kütüphane ve laboratuvar çok önemli. Çocuklarımızı bilim ve teknoloji alanında ne kadar iyi yetiştirirsek ülkemizin geleceği o kadar parlak olur. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başımız tacıdır. Sadece ilkokul, ortaokul ve liselere değil üniversitelerimize de birçok alanda hizmet sunuyoruz. Acıdır, Türkiye'de üniversite öğrencilerine burs veren tek belediye Keçiören Belediyesidir. Kredi Yurtlar Kurumunun sayfasına açtığınızda bunu göreceksiniz."

Boyaların kalitesine önem verdiklerini dile getiren Altınok, "Sınıfta çocuklarımız ve öğretmenlerimiz var. Havayı teneffüs ediyorlar, nefes alıyorlar. Bu bakımdan sağlık için kaliteli boya dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.