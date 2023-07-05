Keçiören Belediyesi, Tepebaşı Kurs Merkezi'nde LGS öğrencilerine tercih edecekleri liseler konusunda rehberlik hizmeti vererek destek oluyor. Belediye bünyesinde görevli öğretmenler, tercih işlemlerinde öğrencilere en uygun lise seçiminde yardımcı olacaklar.

Keçiören Belediyesi LGS öğrencilerine tercih desteği sunuyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi'nde LGS öğrencilerine tercih edecekleri liseler konusunda kolaylık sağlamak ve destek olmak amacıyla rehberlik hizmeti veriliyor.

3-19 Temmuz'da yapılacak tercih işlemlerinde belediye bünyesinde görevli öğretmenler yoğun bir mesai harcayarak öğrenciler için en uygun lise seçimini yapacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Kurs Merkezi'nin, öğrencileri doğru liselere yönlendirmek ve onları istedikleri okullara yerleştirebilmek için seferber olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin yıl boyunca verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için doğru tercih önemli. Sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için nefer olmaya devam edeceğiz. İnşallah her bir öğrencimiz gönlünden geçirdiği liseye yerleşir. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.