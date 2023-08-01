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Kazakistan'da İlkokula Gidecek Çocukların Yüzde 70'i Kazakça Okulları Tercih Ediyor

Eğitim Haberleri

Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70,7'si için eğitim dili Kazakça olan okullar tercih edildi. Kazakistan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim dönemi için kayıtların sona erdiği ülkede bu yıl 339 bin 880 çocuk ilkokula gidecek. Bunların yüzde 70,7'si ise eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti. Bu sayı ülkenin bazı bölgelerinde yüzde 90'a yaklaştı. Rusça eğitim veren okulların da faaliyet gösterdiği ülkede aileler, son yıllarda çocuklarını Kazakça eğitim veren okullara göndermeyi tercih ediyor. Kazakistan'da geçen yıl ilkokula başlayan 400 binden fazla çocuğun yaklaşık yüzde 70'inin ailesi Kazakça okulları tercih etmişti.

Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70,7'si için eğitim dili Kazakça olan okullar tercih edildi.

Kazakistan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim dönemi için kayıtların sona erdiği ülkede bu yıl 339 bin 880 çocuk ilkokula gidecek.

Bunların yüzde 70,7'si ise eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti. Bu sayı ülkenin bazı bölgelerinde yüzde 90'a yaklaştı.

Rusça eğitim veren okulların da faaliyet gösterdiği ülkede aileler, son yıllarda çocuklarını Kazakça eğitim veren okullara göndermeyi tercih ediyor.

Kazakistan'da geçen yıl ilkokula başlayan 400 binden fazla çocuğun yaklaşık yüzde 70'inin ailesi Kazakça okulları tercih etmişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Eğitim

Kazakistan Eğitim Haberler

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