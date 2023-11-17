Kazakistan'da 2 Milyon Öğrenci Aşık Atma Oyunu Oynadı

Kazakistan'da Eğitim Bakanlığı'nın önerisiyle 7 bin okulda aynı günde Aşık Atma turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 2 milyon öğrenci katıldı ve geleneksel oyunu oynadı. Aşık Atma oyunu, Kazakistan'ın kültürel mirası olarak kabul ediliyor.

Kazakistan'da 2 milyon öğrenci aynı anda geleneksel oyunlardan asık atu (Aşık Atma) oynadı.

Eğitim Bakanlığının önerisi ile ülke genelindeki 7 bin okulda aynı günde geleneksel Aşık Atma turnuvası yapıldı.

"Altın Saka" Milli Turnuvasına başkent Astana'daki bir okulda katılan Eğitim Bakanı Gani Beysembayev, bu etkinlikle ülke genelinde tüm öğrencilerle öğretmenleri birleştirmeyi, milli ruhu pekiştirmeyi, toplumdaki istikrarı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Beysembayev, geleneksel sporları yaşatmanın önemini vurgulayarak, "Bu oyunlar kültürümüzü yaşatır, sarsılmaz değerlerimiz olan vatana sevgi, birliktelik, uyum ve barışa katkı sağlar." dedi.

Turnuva kapsamında, 3 bin yıllık göçebe oyununu yaklaşık 2 milyon kişi oynadı.

Aşık, koyun veya keçinin arka bacaklarından çıkarılan dört yüzlü kemikle oynanıyor. Kazaklar'da, 2 ya da daha fazla kişi tarafından oynanan oyunun üç ayak (üş taban), daire (şenber jasap atu), ompa ve han oyunu (han oyını) gibi dört çeşidi bulunuyor.

Ülkede 2011'de kurulan Aşık Atma Federasyonu, oyunun yeni kurallarını yazarak, gelişmesine katkı sağladı.

Aşık oyunu, 2017'de, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine girdi.