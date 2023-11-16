Kazakistan Cumhuriyeti Öğrencileri Muğla'da

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyareti sırasında Muğla'da 190 Kazakistan Cumhuriyeti öğrencisinin bulunduğunu belirtti. Kuat Kanafeyev "İki ülke arasında ilişkiler çok büyük öneme sahip ve güçlü bir bağımız var. Sıcak ve yakın ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve ilerletmek adına çalışmalar yapıyoruz. Kazak gençlerimiz Türkiye'de okuyor ve birbirlerini yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Türkiye geneli 8 bin 820 kazak öğrenci var. Muğla'da 190 öğrencimiz okuyor. Gelecek için bu çok önemli. Gençlerimiz birbirinin kültürünü ve yaşamlarını tanıyorlar. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yüzyılda da birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " İki ülke ortak birçok kültür ögesine sahip. Birbirleriyle iyi ilişkiler kuran milletlere sahip. Dilimiz, örflerimiz, yeme içme kültürümüz birbirine çok yakın ve bunlar bizi bir arada tutan önemli şeyler. Gelecek için Türk Devletlerinin birlikleri çok önemli. İlişkilerimizi her zaman daha da güçlendirmeliyiz. Bizler kültürel gücümüzü daha da artırmak için her yıl yörük şenlikleri, paneller düzenleyerek, kültürel mirasımzı yaşatmak ve gelecek nesillere doğru aktarmak için çalışıyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik olursak daha da güçlü olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Başkonlos Kanafeyev'e Muğla yemeklerinin tariflerinin bulunduğu ve Muğla tarihinin anlatıldığı kitaplar hediye etti. - MUĞLA