Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Her Ev Bir Okul Projesine destekler çığ gibi büyümeye başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, evinde çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenciler için başlatılan 'Her Ev Bir Okul' projesine desteklerin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, maddi durum nedeni ile evinde çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenciler için başlattıkları proje ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Ev Bir Okul Projesine destekler çığ gibi büyümeye başladı" dedi.

"ÇALIŞMASI MASASI VE KİTAPLIĞI OLMAYAN ÖĞRENCİ KALMASIN İSTİYORUZ"

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Her Ev Bir Okul Projemize Mobilyanın Başkenti Kayseri'de kısa sürede destekler çığ gibi büyümeye başladı. Her zamanki gibi desteğini esirgemeyen Tüm Kayseri'ye teşekkür ediyoruz. Kayseri'de çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenci kalmasın diyoruz."