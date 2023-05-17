Kayseri Üniversitesi Rektörü: Kısa zamanda önemli işlere imza attık

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2018 mayıs ayında kurulan üniversitenin kısa zamanda önemli işlere imza atarak yol aldığını ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin sayılı kurumları arasına yer alan üniversite, toplum yararına projeler üretmeye, bulunduğu şehrin ve ülkenin gelişimine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bünyesinde 5 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, enstitü ile 11 uygulama ve araştırma merkezi bulunan üniversitenin kurucu Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2018 mayıs ayında kurulan üniversitenin kısa zamanda önemli işlere imza attığını belirtti.

Kuruluşlarından itibaren çalışmalarına başladıkları OSB MYO'nun kuruluş çalışmalarını tamamladıklarını, eğitim ve öğretime başlama sürecine yönelik çalışmalarını ise neticelendirmek üzere olduklarını aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçireceğimiz OSB MYO'nun kurulmasına ilişkin onay 9 Mayıs'ta Yükseköğretim Kurulu'ndan çıktı. Sanayi şehri Kayseri'mizde uluslararası yeterlilik ve yetkinlikte insan kaynağını yetiştireceğimiz Kayseri OSB MYO'nun kuruluşu üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Sloganımız olan 'Kampüste değil, sahada eğitim' uygulamasını inşallah Kayseri OSB MYO'da harekete geçirmiş olacağız. Sanayimizle entegre olarak uygulamalı mesleki eğitim modelini burada uygulayarak, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmiş olacağız."

Karamustafa, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede tüm üniversite mensupları ve öğrencileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.