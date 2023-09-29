Kayseri Talas Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan belediye personeline, '4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması kanunu' hakkında bilgi vermek amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Seminere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Metin Kaş ve emekli mülkiye müfettişi Mehmet Çoban konuşmacı olarak katıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye personeli yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonundaki seminerde personele, "4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması kanunu" hakkında bilgi verildi.

Seminere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Metin Kaş ve emekli mülkiye müfettişi Mehmet Çoban konuşmacı olarak katıldı.