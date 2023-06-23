Kayseri'den 18 öğrenci LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

Türkiye genelinde 8'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu LGS sınavı, yaklaşık 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 4 Haziran'da yapılan LGS'nin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Türkiye genelinde, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan öğrencilerden 18'i Kayseri'den çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Karaköse, "Bugün an itibariyle LGS sınavının sonuçları açıklandı. Haftalardır heyecanla bu sınavın sonuçlarını bekliyorduk. Mutlu bir gündeyiz. Kayseri ili olarak 18 öğrencimiz tam puan aldı. Bu 18 öğrencimizden, 10 öğrencimiz devlet okulundan, 8 öğrencimizde özel okullarda eğitim alan öğrenciler. Tabi bu sayının her yıl biraz artması bizim için önemli. Esasında hiçbir öğrencimiz hiçbir şey kaçırmadı. Bir sınava girdiler. Bir sınav puanı aldılar ve şimdi bu sınav puanıyla okullarını tercih edecekler. Yaşam ve eğitim hayatları devam edecek. Birinci olan, tam puan alan öğrencilerimiz başta olmak üzere, onların öğretmenlerini, yöneticilerini ve tabii ki en çok da öğrencilerimizle beraber bu mücadeleyi veren ailelerini tebrik ediyoruz" dedi.