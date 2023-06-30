Kayseri'deki üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrencilere bayramlaşma programı düzenlendi

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, Kayseri'deki farklı ülkelerden gelen öğrenciler bir araya geldi. Programa 60-70 ülkeden 250 civarında öğrenci katıldı.

Kayseri'deki üniversitelerde eğitim gören farklı ülkelerden yabancı öğrencilere yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneğinin "Uluslararası Öğrenciler Akademisi" faaliyetleri kapsamında, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki bir restoranda öğrenciler bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ali Dursun, 11 yıldır Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Bayramlaşma programına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Dursun, şu anda 60-70 ülkeden 250 civarında öğrencinin salonda bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitimlerini Kayseri'de ve geleceğini Türkiye'de gördüğü için ülkeye geldiklerini kaydeden Dursun, bayramı ülkelerinden uzakta geçiren misafirlerinin, kendilerini aileleri olarak gördükleri için bir araya geldiğini dile getirdi.

Şu anda Türkiye'de 150 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğüne dikkati çeken Dursun, bunların içinde 4 bine yakınının Kayseri'de bulunduğunu anlattı.

Dursun, Medeniyetin Burçları Derneği olarak 11 yılda 7-8 bin öğrenci yetiştirdiklerini aktardı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da öğrencilere başarılar dileyerek, bayramlarını kutladı.