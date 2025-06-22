Kayseri'de YKS AYT Sınavı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kapının kapanmasına 2 dakika kala bir öğrenci koşarak sınava yetişti.

KAYSERİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) ile devam etti. Kapının kapanmasına 2 dakika kala 1 öğrenci, koşarak sınava girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) saat 10.15'te başladı. Kocasinan ilçesindeki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AYT'ye sınava girecek adaylar, yakınlarıyla okula geldi. Görevliler tarafından belgeleri kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Kapının kapanmasına 2 dakika kala 1 öğrenci koşarak sınava girerken, cep telefonu ile sınava gelen adaylardan birisi cep telefonunun başka bir adayın velisine emanet etti. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Aileler de bahçede çocuklarını beklemeye başladı. Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.