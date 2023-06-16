Kayseri'de YKS adaylarına ücretsiz toplu ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı. Sınav günü otobüs ve tramvaydan ücretsiz yararlanabilecek öğrenciler için ek seferler de yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17-18 Haziran tarihlerinde farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üniversite hayali kuran başta öğrenciler olmak üzere tüm adayların her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, gençlere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında yer almayı ve her fırsatta onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Zorlu maratonda üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz" dedi.

YKS'ye girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

"17- 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Sınavı (YKS) 'ye girecek öğrenciler sınav giriş kağıtlarını göstererek otobüs ve tramvaydan ücretsiz yararlanabileceklerdir. Ayrıca, raylı sistem hattımızda seferlerimiz de Cumartesi tarifesi uygulanıp, raylı sistem ve otobüs seferlerinde ek seferler yapılacaktır."

Başkan Büyükkılıç, "Tüm öğrencilerimize şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin" dedi. - KAYSERİ