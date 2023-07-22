Kayseri'de Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri Başlıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri, 25 Temmuz'da başlayacak. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları tarafından ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunulacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri" 25 Temmuz'da başlayacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca, üniversite hayali kuran öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verilecek.
Danışmalık hizmeti 25 Temmuz-8 Ağustos'ta Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Murat Asil - Eğitim