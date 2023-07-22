Kayseri'de Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri, 25 Temmuz'da başlayacak. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları tarafından ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunulacak.