Kayseri'de Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere her yıl olduğu gibi bu yıl da danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Kayseri Kalesi içerisinde kurulan çadırlar ile öğrencilere destek olmaya devam eden uzman ekip, bir AVM'De de üniversite adayları ile buluşuyor. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin doğru tercih yapabilmesi için her noktada hizmet vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, adaylara en doğru tercih için ücretsiz danışmanlık yapıyor. 8 Ağustos'a kadar gerçekleşecek olan tercih danışmanlığı devam edecek. Uzman tercih danışmanları üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda destek olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere her yıl olduğu gibi bu yıl da danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Kayseri Kalesi içerisinde kurulan çadırlar ile öğrencilere destek olmaya devam eden uzman ekip, bir AVM'De de üniversite adayları ile buluşuyor. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin doğru tercih yapabilmesi için her noktada hizmet vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, adaylara en doğru tercih için ücretsiz danışmanlık yapıyor.

8 Ağustos'a kadar gerçekleşecek olan tercih danışmanlığı devam edecek. Uzman tercih danışmanları üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda destek olacak. - KAYSERİ