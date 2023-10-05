Kayseri'de Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, üniversite öğrencilerine dağıtıldı. Polis ekipleri tarafından kurulan stantlarda 15 bin 600 broşür dağıtılarak, yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı.

Kayseri'de Üniversite Öğrencilerine Terör, Siber ve Güvenlik Suçlarıyla Mücadele Broşürleri Dağıtıldı

Kayseri'de üniversite öğrencilerine terör, siber ve güvenlik suçlarıyla mücadele kapsamında 15 bin 600 broşür dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla broşürler hazırlandı.

Polis ekipleri, önleme ve bilgilendirme çalışmaları doğrultusunda kentin farklı noktalarına kurulan stantlarda 15 bin 600 broşür dağıttı.

Eylül ayından bu yana dağıtılan broşürlerle yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı.