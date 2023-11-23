Kayseri'de rehber öğretmenlere uyuşturucu eğitimi

Kayseri'de rehber öğretmenlerine "uyuşturucu" eğitimi

KAYSERİ - Kayseri'de narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte görev yapan rehber öğretmenlere uyuşturucu ve bağımlılığı konusunda bilgi verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, düzenledikleri eğitimlerle de uyuşturucu ve bağımlılığı konusunda bilgi veriyor. Kentte 4 ilçedeki okullarda görev yapan 600 rehber öğretmene uyuşturucu ve bağımlılığı konusunda bilgi verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Tugay Akbaş, uyuşturucu kullananlarda görülen belirtiler hakkında bilgiler vererek, uyuşturucuyla nasıl mücadele edileceğini öğretmenlere anlattı.