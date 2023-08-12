Kayseri'de öğrenciler ve veliler bir araya geldi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler oyunlar oynadı. Yumurta, çuval ve halat çekme yarışları yapılan etkinlikte başarılı takımlar ödüllendirildi.