Kayseri'de öğrenciler ve veliler bir araya geldi
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler oyunlar oynadı. Yumurta, çuval ve halat çekme yarışları yapılan etkinlikte başarılı takımlar ödüllendirildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler ile veliler bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler oyunlar oynadı.
Etkinlik kapsamında yumurta, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı.
Yarışlar sonunda başarılı takımlar ödüllendirildi.
Kaynak: AA / Hasan Baldık - Eğitim