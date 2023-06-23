Kayseri'de LGS'de tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı. Karaköse, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, eğitimde başarı çıtasının her yıl yükseldiğini vurguladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı.

Karaköse, sınavda 500 tam puan alan öğrencilerden Kadir Has Ortaokulu'ndan Ceylin Dönmez, Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serragül Köylü, Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Neva Gürbüz, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Emin Örnek ve aileleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Karaköse, başarının mimarı öğrencileri, ailelerini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik ettiğini söyledi.

Kayseri'de 18 öğrencinin tam puan aldığını aktaran Karaköse, 10'unun devlet, 8'inin ise özel okullarda eğitim gördüğünü dile getirdi.

Kayseri'de eğitimde başarı çıtasının her yıl yükseldiğini vurgulayan Karaköse, eğitim hayatlarında tüm öğrencilere başarı diledi.

Öğrenciler de başarılarında katkısı olan ailelerine, öğretmen ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Karaköse, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.