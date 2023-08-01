Kayseri'de Gençlere Hizmet Veren Akıl Küpü Kütüphaneleri Açıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hizmete alınan Akıl Küpü Kütüphaneleri, gençlerin ders çalışma alanlarından bilgisayar odalarına kadar çeşitli imkanlar sunuyor. Kütüphaneler, gençlerin kendi mahallelerinde güvenli ve temiz ortamlarda çalışmalarını sağlamayı hedefliyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hizmete alınan Akıl Küpü Kütüphaneleri özel okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine, kafeye kadar çeşitli yönleriyle gençlerin istifadesine sunuldu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki 11 Akıl Küpü Kütüphanesinin şimdiye kadar 30 bin kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Akıl Küpü Kütüphanelerimiz kafeteryaları ile sosyal tesis gibi hizmet veriyor. Gençlerin ders çalışıp kitap okumalarına imkan sağlayan Akıl Küpü Kütüphanelerinde tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alıyor. Gençlerimize kendi evlerinden rahat bir ortam sunarak onları önemsiyoruz." dedi.

Palancıoğlu, "Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kalıyor. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak. Gençlerimizin kendi mahallelerinden hizmet almasını sağlayarak ailelerinin göz önünde güvenli, temiz ortamlarda çalışmalarını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kütüphanelerin gençlerin gelişiminde etkili olacağını belirten Palancıoğlu, farklı projelerle gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.