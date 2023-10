Kayseri'de Filistinliler için saygı duruşu

Kayseri'de okullarda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kayseri'de bin 150 okulda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde öğrencileri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürü Bahamaddin Karaköse de, öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Burada açıklama yapan Karaköse, "Bugün ilimizde bin 150 okulumuzda İstiklal Marşı ile beraber aynı zamanda Filistin'de yaşanan olaylara tepki göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Ülkemizde 3 günlük yas ilan edildi. Bu süreçte İsrail'in Gazze'yi işgal girişimi ve insanlık dışı ortaya koyduğu tavrı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizler Türk milleti olarak geçmiş tarihimde atalarımıza baktığımızda her zaman insanlık onurunu, insan haklarını ön planda tutan, sivilleri mağdur etmeyen, ihtiyaç sahiplerine destek olan bir milletin torunlarıyız. Şimdi de ülke ve millet olarak buradaki olaya tepki koyuyoruz. Özellikle çocuklara yapılan zulüm hiçbir şekilde kabul edilemez. Bununla ilgili tüm dünyanın biran önce tepki göstermesi gerekiyor. Biz de Türk milleti olarak öncülüğü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Gökalp Müftüoğlu, " İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda ve son olarak bir hastaneye yapılan saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir. Gazze başta olmak üzere Filistin'e yönelik İsrail tarafından başlatılan yeni saldırılar ve hastanenin vurulmasıyla tırmanan insani dramda kadınlar ve masum çocuklar ile orada tedavi gören yaralılara yönelik şiddet tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır. Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insanı sorumluluklarımızdandır. Bu nedenle Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen işgal girişimi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zalimlerin zulmünden biran evvel kurtuluşa ermelerini temenni ediyoruz" dedi. - KAYSERİ