Kayseri'de Eğitim ve Yaz Programlarına Destek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi. Kayseri OSB Teknik Koleji mezuniyet töreni düzenledi. Kocasinan Belediyesi öğrencilere yaz programı hazırladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile karnelerini alan öğrencileri ve velilerini tebrik eden Palancıoğlu, öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

Öğrencilere dinlenmelerini öneren Palancıoğlu, "Sevgili çocuklar, kitap okumayı asla ihmal etmeyin. Teknolojiden uzak kalmayın ama hayatı da kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

Talas'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Talas Belediyesi kurban satış yerlerini kura ile sahiplerine teslim etti.

Reşadiye Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında kura çekim usulü ile belirlenen yerler, kurbanlık hayvan sahiplerine teslim edildi.

Toplamda 85 hayvan yetiştiricisinin katıldığı kura çekiminde 73 küçükbaş, 12 büyükbaş hayvan satış yeri kurban satıcılarına tahsis edilmiş oldu.

Kayseri OSB Teknik Koleji'nde mezuniyet töreni

Kayseri OSB Teknik Koleji, 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezunları için tören düzenledi.

Törene, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç, okul yönetimi, öğrenciler ve velileri katıldı.

Burada konuşan Yalçın, eğitimin, gelişim, kalkınma ve refah seviyesinin daha ileriye taşınabilmesinin en temel taşı olduğunu belirtti.

Yetiştirdikleri öğrencilerin öncelikle Kayseri sanayisinde istihdam edilmesini benimsediklerini anlatan Yalçın, meslek yüksekokulu projesinin ilk aşamasını da Kayseri Üniversitesi ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın, Kayseri OSB Meslek Yüksekokulunun yeni eğitim yılında 2-3 bölümde eğitime başlayacağını bildirdi.

Kocasinan Belediyesinden öğrencilere yaz programı

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor.

Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve semt konağı tesislerinde 8-15 yaş çocuklar için basketbol, voleybol, gitar, bağlama, keman, futbol, boks, tekvando, okçuluk, müzik, tiyatro ve resim gibi kurslar açılacak.

Ayrıca yetişkinler için ahşap boyama, iğne oyası, kadın elbise dikimi, ev tekstili, amigurumi bebek yapımı ve kadın elbise dikimi, plates ve zumba kursları da verilecek.