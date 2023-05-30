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Kayseri'de 'Çocuk Bakım Elemanı' kursuna yoğun ilgi

Kayseri'de 'Çocuk Bakım Elemanı' kursuna yoğun ilgi

Eğitim Haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından düzenlenen 'Çocuk Bakım Elemanı' kursuna ilgi yoğun oldu. Kursiyerler çocuk gelişimi üzerine teorik ve pratik eğitimler aldılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından ' Çocuk Bakım Elemanı' kursiyerlerine çocuk gelişimi üzerine teorik ve pratik eğitim verildi.

Kayseri'nin, mesleki eğitim ve kültür konularında adeta lokomotifi olan Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu KAYMEK tarafından düzenlenen, ' Çocuk Bakım Elemanı' kursuna ilgi yoğun oldu. KAYMEK Argıncık Tesisi'nde ' Çocuk Bakım Elemanı' kursiyerleri çok eğlenceli bir gün geçirdi.

936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu ile çocuk gelişimi üzerine teorik ve pratik eğitimlerle uzmanlaşarak istihdam imkanı bulan kursiyerler, anaokulu ziyareti ile sahada çalışmanın eğlenceli halini görerek eğitimlerini verimli hale getirdiler.

39 farklı tesiste 52 hizmet

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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