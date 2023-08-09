Kayseri'de açılan yaz okulunda çocuklar eğlenirken öğreniyor

Kayseri'de anaokulunda açılan yaz kurslarında çocuklar eğlenirken öğreniyor

Bu yaz okulu diğerlerinden çok farklı

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse:

"Çocuklarımız için güzel ortamlarda oluşturduk"

KAYSERİ - Kayseri'de bir anaokulunda açılan yaz okulunda minik öğrenciler eğlenirken öğreniyor. Birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği yaz okulunda öğrencilerin velilerine de kişisel eğitim seminerleri düzenleniyor.

Osmanlı Milli Teknoloji Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Kocasinan İlçesinde bulunan Şehit Hakan Bayram Anaokulu'nda yaz okulu açıldı. Değerler eğitimi, zumba, bahçe oyunları, İngilizce, STEM, uzay ve havacılık, akıl oyunları, robotik kodlama, masallarla öğreniyorum, beden eğitimi gibi etkinliklerle anaokulu öğrencilerinin zihinsek gelişimlerine katkı verilirken, veliler içinde

kişisel eğitim seminerleri düzenleniyor.

"Çocuklarımız için güzel ortamlarda oluşturduk"

Yaz okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, "Tüm okullarımızda kendi alanlarında yaz okulları devam ediyor. Bu okulumuzda da Osmanlı Milli Teknoloji Vakfı ile işbirliği içerisinde oluşturulan bir yaz okulu var. Öğrencilerimiz burada robotik kodlama, akıl oyunları gibi öğretmenlerimiz tarafından planlanan tüm alanlarda yaz tatilini aktif bir şekilde dinlenerek geçiriyorlar. Yaz tatili deyince akla dinlenme geliyor ama bizim için önemli olan çocukların yaş grubu özelliklerine göre sosyalleşebilmeleri, iletişim ağlarını güçlendirebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleridir. Bunlar içinde ortamlar oluşturduk. Çocuklarımızla beraber olduğumuz süre içerisinde gözlemlediğimiz en önemli şey çok mutlular ve çok keyifliler. Bu süreçte de sürekli olarak arkadaş grubu içerisinde etkinlikleri yerine getiriyorlar. Çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olması, kendilerine olan özgüven duygusunun gelişmesi, o sevgiyi hissetmeleri ve kendi performanslarını ortaya çıkartmaları açısından çok daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Milli Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Melek Talaslı da, "Amacımız 5 yaşındaki çocuklarımızdan başlayıp ülkemizde teknolojiyi sevdirmek. Bunu milli eğitime bağlı okullarımızda da yapabiliriz. Çocuklarımız için dijital oyunların önüne geçerek katkı sağlamayı hedefledik.. Fiziksel olarak bahçe oyunlarımız var. Robotik kodlama, akıl oyunları ve bunlarla birlikte uzay bilimleri atölyemiz var. Çocuklarda fiziksel olarak aktivitede yer aldıkları için dijitalden biraz daha uzaklaşıp fiziksel manada yapabilirliklerini ön plana çıkarıyoruz" dedi.

Şehit Hakan Bayram Anaokulu Müdürü Fatma Halavuk ise, "Okulumuz bu yaz OMİT Vakfı ile birlikte yaz okulu planladık. Bu yaz okulunda çocuklarımızın daha çok zihinsel gelişimlerini destekleyecek eğitimler var. Ayrıca uzak sınıfını da çocuklarımızın uzaya olan meraklarını daha iyi yönde kullanabilmek için aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çocuklarımızın beynine bu yaşta teknolojiyi uzayı yerleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha çok zihinsel gelişimlerini destekleyici eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız kurslara çok istekli geliyor. Yaz döneminde çocukların bu şekilde istekli gelmeleri ve sıkılmamaları bizim için çok büyük avantaj" şeklinde konuştu.