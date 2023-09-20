Kayseri'de 428 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 428 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Ekipler, öğrencilere trafik bilincini oluşturmak için çeşitli konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 428 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde trafik eğitimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Pazarören Mahallesi'nde ilkokul, ortaokulu ve lise düzeyinde eğitim gören toplamda 428 öğrenciye trafiği anlattı.

Ekipler öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak için karşıdan karşıya geçme, trafik ışığı, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ile diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi. - KAYSERİ