Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve UGDD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ; büyükşehirin eğitim alanında adeta lokomotifi olan KAYMEK ile Kayseri dahil, 6 ilde faaliyetlerine devam eden Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği (UGDD) arasında gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nde, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen iş birliği protokolüne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın katıldı. İş birliği protokolü imza töreni konuşan Başkan Büyükkılıç, "Gerçekten daha önce de yaptığımız çalışmalardan bizde oluşan kanaat nedeniyle, güvenilen bir dernekle iş birliği yapmak suretiyle hem istihdama vesile olmak hem de iş garantili bir çalışma yapıyoruz" dedi. Büyükkılıç, bu tür çalışmaları önemsediklerini belirterek, "Bu güvenilir derneğimizle yeniden bir protokol yapmak suretiyle süreci daha güçlü bir hale dönüştürmek adına birbirimizi de kurum olarak tanımanın da zenginliği ile hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, protokol çerçevesinde mesleki kurslar arasında pastacı çırağının olduğunu, ayrıca pastırma doğrama ve sunum teknikleri kursunun da olması için değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda kurs düzenlediklerini hatırlattı.

Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ise; "Dünya Gıda Örgütü ile tabi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK ile birlikte çok güzel işlere imza attık. Pasta çırağından tutun, aşçı çırağına birçok alanda mesleki eğitim verdik. Bu mesleki eğitimden sonra da istihdam sürecine kattık ve onların maaşlarını, sigortalarını ve işveren paylarını ödedik. Çok güzel bir birlikteliğimiz var" şeklinde konuştu. KAYMEK destekleriyle 200 kişiye yakın istihdam sağladıklarının altını çizen Korkutata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağ olsun KAYMEK bu anlamda çok güzel bize destek oldu ve çalışmaları var. Özellikle iş başvurusunda KAYMEK'ten çok fazla iş başvuruları alıyoruz. Çünkü garantili istidam deyince ve belediye olunca çok fazla güveniyorlar. Bu anlamda 200 kişiye yakın kişiyi istihdam sürecine ve mesleki eğitime kazandırdık. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam edecek. Sizin destekleriniz bu konuda bizim için önemli. Çok teşekkür ediyoruz sayın başkanım."

2011 yılında sivil toplum kuruluşu olarak merkezi Konya'da kurulan Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği, faaliyetlerine Konya dışında Kayseri, Kilis, Mersin, Gaziantep ve Ankara temsilcilikleri ile de devam ediyor. Bu protokol çerçevesinde, KAYMEK, UGDD iş birliği ile özellikle imkanı kısıtlı birey ve grupların toplumsal bütünleşme sürecinde sivil, ekonomik hayata katılımlarını geliştirmek için mesleki eğitim programları düzenlenecek. - KAYSERİ