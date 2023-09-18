Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Hizmet kapsamında öğrencilere kentin tanıtımı ve imkanları hakkında bilgi verilecek ve talepleri kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletilmeye başlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Talas Kız Yurdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda üniversiteye yeni başlayan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek.

Başlatılan hizmet çerçevesinde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere kentin tanıtımı ve imkanları ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında belediyenin ilgili birimlerine iletilecek.

Bugün başlayan ve dört ayrı noktada verilecek olan rehberlik ve danışmanlık hizmeti saat 09.00'dan 17.00'ye kadar devam edecek.