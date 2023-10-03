Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Yardım Başvurularını Başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversitede öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 5 bin lira nakdi yardım için başvuruları almaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversitede öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 5 bin lira nakdi yardım için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl nakdi destek 5 bin liraya yükselirken, başvurular 2 Ekim 2023 itibariyle başladı.

31 Ekim 2023 günü son bulacak başvurular, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde online hizmetler kısmından üniversitede öğrencisi olan aile yardımı başvuru formu üzerinden yapılacak.

Talas'tan Adıyaman'a yardım eli

Talas Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'a yardım elini uzattı.

Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı meclis toplantısında Adıyaman'da yaptırılan Kayseri konutları gündeme geldi.

Sivil toplum kuruluşları ile belediyelerin konut yapımının üstlenerek oluşturacağı Kayseri Mahallesi'nde Talas Belediyesi tarafından yapılacak 10 konutun yapımına oy birliğiyle onay çıktı.

Kabul edilen maddeyle konutların karşılığı olan 20 milyon liranın ilgili hesaba aktarılması kabul edildi.

Melikgazi'nin resim çalıştayı sona erdi

Melikgazi Belediyesi ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini resim tuvaline yansıtmak için tarihi Gesi Kamp Merkezi'nde başlattığı ve 12 ressamın katıldığı "Melikgazi Resim Çalıştayı" sona erdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'nin farklı şehirlerinden çalıştaya katılarak, ilçenin zenginliklerini ve serbest çizimlerini tuvallerine yansıtan ressamları ziyaret ederek, çalışmalarını inceledi.

Ressamların Melikgazi'nin birçok güzelliğini kendilerine özgün stilleriyle yorumladığını belirten Palancıoğlu, eserlerin 4 Ekim'de Hunat Medresesi'nde sergileneceğini kaydetti.