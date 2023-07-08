Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, öğrencilere ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Tercih Danışmanlığı Günleri kapsamında uzmanlar tarafından öğrencilere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), öğrencilere ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tercih Danışmanlığı Günleri kapsamında Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere, TOKİ Gençlik Merkezi, Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri, Danişment Sosyal Yaşam Merkezi ve Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi'nde tercih süresi boyunca ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek.

Öğrencilerin yetenek, ilgi ve puanları göz önünde bulundurularak tercih yapmaları ve geleceklerine en doğru adımı atmaları konusunda destek vermeyi amaçlayan hizmet, 19 Temmuz'da sona erecek.