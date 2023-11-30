Kayseri Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Ödev Merkezleri Hizmeti Sunuyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK, öğrencilerin faydalanacağı ödev merkezleri hizmetini başlattı. 5 tesiste 182 öğrencinin hizmetten faydalandığı belirtilirken, öğrenciler ödevlerini alanında uzman öğretmenler eşliğinde yapma imkanı buluyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), öğrencilerin faydalanacağı ödev merkezleri hizmetini başlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, KAYMEK tarafından başlatılan çalışma kapsamında 5 tesiste 182 öğrencinin hizmetten faydalandığı belirtildi.
Çocuklar ödevlerini alanında uzman öğretmenler eşliğinde yaptığı aktarılan açıklamada, öğrendiklerini de pekiştirme imkanı buldukları ifade edildi.
Açıklamada, hizmetten faydalanmak isteyenlerin, 0 352 231 80 31 numaralı telefon numarası üzerinden detaylı bilgiye ulaşabileceği kaydedildi.