Haberler ›› Eğitim ›› Kayseri Büyükşehir Belediyesi İngilizce A1 Seviyesi Kursu Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İngilizce A1 Seviyesi Kursu Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 seviyesi kursu kayıtları başladı. Kurs yüz yüze ve ücretsiz olarak verilecek, başarılı olanlara sertifika verilecek. Ayrıca KAYMEK, Fransızca, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursları da ücretsiz olarak sunuyor.