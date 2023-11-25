Kayseri Büyükşehir Belediyesi İngilizce A1 Seviyesi Kursu Kayıtları Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 seviyesi kursu kayıtları başladı. Kurs yüz yüze ve ücretsiz olarak verilecek, başarılı olanlara sertifika verilecek. Ayrıca KAYMEK, Fransızca, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursları da ücretsiz olarak sunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 seviyesi kursu kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaliteli eğitimle yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik düzenlenen kurs, yüz yüze ve ücretsiz verilecek.
Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.
KAYMEK Sümer Tesisleri'nde verilecek kurs, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13.30-16.30 saatlerinde düzenlenecek.
KAYMEK ayrıca yabancı dil öğretmen isteyen vatandaşlara ücretsiz Fransızca, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursu da veriyor.