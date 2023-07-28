Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere doğru bir tercih yapmaları için ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriyor.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin en doğru tercihi ve üniversiteyi seçmeleri için rehberlik hizmetini başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin yoğun ilgisini görüyor. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca tarihi Kayseri Kalesi içerisinde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik verilirken, gençler Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Gençler, YKS tercihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yol gösterdiklerini söylerken, veliler ise böyle bir hizmetin çok güzel olduğunu söyleyerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik biriminde Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni olan Şeyda Himmetoğlu, öğrenciler için tercih döneminde bilgilendirme yaptıklarını, tercih listeleri oluşturduklarını ve halka açık ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmetini vermekte olduklarını dile getirdi. Himmetoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Tercih döneminde de biz halka açık olarak saat 10.00 ve 20.00 saatleri aralığında öğrencilerimize, gençlerimize, tercih yapmak isteyen herkese burada tercih döneminde bilgilendirme yapıyoruz. Tercih listeleri oluşturuyoruz ve halka açık ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda buraya gelen öğrencilerimiz, ailelerimiz gayet stresli ve ne yapacaklarını da bilmemektedirler. Bu noktada da onları rahatlatma, akıllarındaki soru işaretlerini giderme anlamında çalışmalar da yapıyoruz. Bazen öğrencimiz Kayseri'yi istemiyor, Kayseri dışında bir tercih yapmak istiyor ve ailenin bu konuda farklı istekleri oluyor. İki tarafında mutlu olup, ortak noktada buluşabilecekleri yönde tercihleri çok farklı şekilde yapmış bulunuyoruz."

"Gayet memnunuz, çok güzel ilgileniyorlar"

Kayseri'deki üniversiteleri tercih etmek isteyen Buse Daş isimli genç de, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ile tercih yaptığını ve çok memnun kaldığını ifade ederek, "Açıktan mezun olduktan sonra dershane ile çalışıp, sınava hazırlandım. Kafamızda çok soru işareti vardı. Kayseri'deki üniversitelerden tercih yapmayı düşünüyorum. O yüzden buralardaki hocalar ile görüştük, gayet memnunuz. Soru işaretleri gitti kafamızdan. Huzur Çınarı'nın programladığı bu görüşme için çok teşekkür ediyorum. Gayet memnunuz, çok güzel ilgileniyorlar" dedi. Mezun öğrenci olarak tekrardan sınava giren Sena Nur Yuka ise, "Burayı gördüm tercihlerde yardımcı olacaklarını söylediler, gelmek istedim ve tercih için geldim. Hocalarımız çok ilgilendi. Görüşmelerimizi yaptık, notlarımızı aldık. Çok güzel geçti, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'e de çok teşekkür ediyorum. Verdikleri hizmetten çok mutluyum. Teşekkür ederim" diye konuştu. Öğrenci velisi olan Mehrican Şahin ise, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK hizmetinden çok memnun kaldıklarını, uzmanların çok detaylı ve iyi bir şekilde bilgilendirdiklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinden çok memnun olduklarını ifade etti. Üniversite tercihini yapan ve Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir imkan sunduğu için teşekkür eden Muhammet Akif Kulak ise, "Belediyemize bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyoruz. KAYMEK'ten destek alarak tercihlerimi yaptım, memnun kaldım. Buraya gelip sorunlarınızı çözebilirsiniz, tercih hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Bana çok yardımcı oldular" şeklinde konuştu. KAYMEK'in kurslarında ders gören Ali Özker ise, "20 yaşındayım, mezun dönemindeyim. KAYMEK'te ders gördüm. Gördüğüm derslerden de hizmetlerinden de gayet memnun kaldım. Allah razı olsun, belediyemiz yer açmış, gelip tercih için bilgi aldım. Buradan da memnun kaldım teşekkür ederim" diye konuştu.

Kayseri Kalesi'nin içerisinde kurulan stantlarda KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tercih danışmanları, 8 Ağustos'a kadar öğrencilere üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda 10.00 ve 20.00 saatleri arasında destek oluyorlar. - KAYSERİ