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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisi konusunda farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, belediye personeli tarafından yavru keçi, kuş ve balık da getirildi.