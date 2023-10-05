Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi Verdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisi konusunda farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, belediye personeli tarafından yavru keçi, kuş ve balık da getirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara hayvan sevgisi konusunda farkındalık eğitimi verildi.
???????Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitim, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda yapıldı.
Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen eğitime, belediye personeli ayrıca yavru keçi, kuş ve balık getirdi.
Müzik okulu sorumlusu Özben Topçu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Eğitim