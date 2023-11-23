Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri yarınların mimarları olarak nitelendirerek, öğretmenliğin bir meslek değil, bireyi ve toplumu yükselten bir değer olduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenleri yarınların mimarları olarak nitelendirerek, öğretmenliğin sadece bir meslek değil bireyi ve toplumu yükselten bir değer olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında öğretmenlerin yarınların mimarları olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Bireyin ve toplumun yükselmesi öğretmenler sayesinde gerçekleşmektedir. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, bu yönüyle önemli bir değerdir" dedi.

"Öğretmen bir insanın hayatında en çok istifade ettiği bir rehberdir"

Büyükkılıç, öğretmenlik müessesesinin önemine işaret ederek mesajında, "Eğitim elbette ki ailede başlar ancak hemen akabinde öğretmen, bugünün küçüklerini yarınların donanımlı, vatansever, ilim ve irfan sahibi, bilgi ve teknolojiyi en etkili şekilde ülkemiz ve insanlık için kullanabilen büyükleri olarak hazırlamak için büyük bir özveri ve fedakarlık ortaya koyar. Öğretmen bir insanın hayatında anne babasından sonra en çok etkilendiği, örnek aldığı, bilgisinden ve sevgisinden en çok istifade ettiği bir rehberdir" ifadelerine yer verdi.

"Öğretmenler yarınların mimarıdır"

Öğretmenlerin yetiştirdiği nitelikli bireylerle bir milletin yarınlarını inşa ettiğine değinen Başkan Büyükkılıç, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı özveri ve gayretle, kendi evlatları yerine koyarak en iyi şekilde geleceğe hazırlarken bir milletin de aydınlık geleceğine giden yolda her bir taşı özenle döşemiş oluyor. Bu nedenle öğretmenlik müessesesi ve değerli öğretmenlerimiz toplum olarak baş tacımızdır. Onurlu ve kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleğini icra eden, meslek hayatları boyunca da sayısız insanın hayatına dokunarak ülkemize ve insanlığa kazandıran öğretmenlerimize minnet duyuyor, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç, mesajında öğretmenleri, eğitim ve öğretimin kahramanları olarak niteleyerek, "Nitelikli insanın ve geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu onurlu meslekte onlara başarılar, kolaylıklar, mutluluklar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ