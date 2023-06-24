KAYMEK ve ADEM arasında el sanatları kursları için iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) arasında el sanatları kursları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) arasında el sanatları kursları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, imza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile kurumların personeli katıldı.

Başkanlık toplantı salonundaki imza töreninde konuşan Öztürk, KAYMEK'in kentin 6'ncı üniversitesi gibi faaliyet gösteren eğitim ordusuna sahip olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, meslek edindirme kurslarıyla iş birliği içerisinde bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Öztürk, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Dertlioğlu ise iki kurum arasındaki iş birliğinin çok değerli olduğunu, KAYMEK'in enerjisinden, tecrübesinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Protokol kapsamında, Hacılar ilçesinde yaşayan dezavantajlı olarak nitelendirilen 20-60 yaş arası kadınların faydalanacağı, ilçede yaşayan kursiyerlerinin katılacağı, meslek edindirilmesi ve katma değer üretimini amaçlayan el sanatları alanında kurslar düzenlenecek.