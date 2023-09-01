KAYMEK Gençlik Merkezi Kursları Kayıtları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, Gençlik Merkezi Kursları'nın kayıtlarını sürdürüyor. Kurslar ücretsiz olarak verilmekte olup, detaylı bilgi için www.kaymekonline.com adresi ziyaret edilebilir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, başta şehrin gençleri olmak üzere tüm sakinleri için sunduğu hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede düzenli olarak gerçekleştirdiği Gençlik Merkezleri Kursları'nın kayıtları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Gençlik Merkezi Kursları, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kayıtlarını sürdürüyor.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kursları için 4. 5. 6. 7-9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak ara sınav ders takviyelerini içeren kurslarda, 8. sınıflara da LGS desteği verilecek.

'Başarı elde edeceğiniz birçok çalışma ile sizlerleyiz' çağrısında bulunan KAYMEK'in, Gençlik Merkezleri'nde 4. 5. 6. 7-9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 'ders takviyeleri, deneme sınavları, soru çözümü ve rehberlik' konularında destek verilirken, kurslarda 8. sınıflara da LGS'ye hazırlık kursları hizmeti sunulacak.

Kurslar ücretsiz

Büyükşehir belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri Kursları ücretsiz olarak verilirken, kayıt için 'www.kaymekonline.com' adresinin ziyaret edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için 0 352 320 54 45 nolu telefonun aranması yeterli olurken, öğrenciler de bu faydalı kurslara davet edildi. - KAYSERİ