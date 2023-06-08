Kaymakam Civelek, Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret ederek okulun genel durumu hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti.

Civelek, beraberindeki 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu Proje Koordinatörü Levent Duman ile Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Okulun genel durumu ile ilgili bilgi alan Civelek, "Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu çocukların bilimle, sanatla, el sanatları ve toprakla iç içe olabileceği güzel vakit geçirebileceği bir ortam olacak. Emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz Ömer beye proje koordinatörümüz Levent hocama ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Civelek'e Yazı İşleri Müdürü Ahmet Örnek, 19 Mayıs İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı ve muhtarlar da eşlik etti.