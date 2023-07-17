Kayapınar Belediyesi 'Coğrafyamı Öğreniyorum' Atölye Çalışması ve Gezi Etkinliği
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Kayapınar Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 'Eğitim Akademileri' ve 'Bilgi Evi' öğrencilerine yönelik 'Coğrafyamı Öğreniyorum' adlı atölye çalışması ve gezi etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte öğrencilerin Diyarbakır coğrafyasını yerinde görme ve tanıma imkanı sağlanacak. Atölyede üç boyutlu maketler yapılacak ve öğrencilerin genel kültürlerini, el becerilerini ve üretkenliklerini geliştirmesi hedefleniyor. Katılım için şahsen müracaat ile ücretsiz kayıt yaptırılabilecek.
Kayapınar Belediyesi "Coğrafyamı Öğreniyorum" adlı atölye çalışması ve gezi etkinliği düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet yürüten "Eğitim Akademileri" ve "Bilgi Evi" öğrencilerine yönelik düzenlenecek etkinlikte öğrencilerin Diyarbakır coğrafyasını yerinde görme, tanıma imkanına sahip olması hedefleniyor.
Verilecek teorik bilgilerin ardından atölyede üç boyutlu maketler yapılarak öğrencilerin genel kültürlerini, el becerilerini ve üretkenliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.
Öğrenciler, bu etkinliğe katılmak için şahsen müracaat ile ücretsiz kayıt yaptırabilecek.