Katar Üniversitesi, 30 Türk öğrenciye tam burs verecek

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Katar Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Katar Üniversitesi 30 lisans öğrencisine tam burs verecek. Burs kapsamında öğrencilere ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti sağlanacak.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Katar Üniversitesi tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Katar Üniversitesi 30 lisans öğrencisine tam burs verecek.

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokol kapsamında, Katar Üniversitesi tarafından 30 öğrenciye lisans eğitimi için verilecek bursta, öğrencilere üniversite yurdunda ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti sağlanacak.

Programa başvuracak öğrencilerin lise diploma notunun 100 üzerinden en az 85 olması, B1 düzeyinde Arapça bilmeleri, üniversitelerin burs vereceği bölümler için belirlediği kriterleri sağlamış olmaları, 22 yaşından gün almamış olmaları, sabıka kaydının bulunmaması ve burs sözleşmesini imzalayarak eğitime kesintisiz devam etme taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.

Aday öğrenciler, Fen-Edebiyat Fakültesinden Arap Dili, Siyaset ve Planlama Geliştirme, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Medya, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Sosyoloji; İslami İlimler Fakültesinden İslami Araştırmalar, Akaid ve Davet Çalışmaları, Fıkıh ve Ulusal Fıkıh, Kuran ve Sünnet; İktisadi Bilimler Fakültesinden Muhasebe, İktisat, İşletme ve Pazarlama; Eğitim Fakültesinden Özel Eğitim, Beden Eğitimi ve Bilimsel eğitim bölümleriyle Hukuk Fakültesine başvuru yapabilecek.

Adaylar burs programına "https://form.jotform.com/212092183416955" linki üzerinden başvurabilecek.

Burs başvuruları 10 Temmuz'a kadar devam edecek.