Katar'daki Türk Okulu'ndan ilk mezunlar törenle uğurlandı

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Okulu'ndan mezun olan ilk öğrenciler için tören düzenlendi. Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun katıldığı törende, öğrenci velileri, büyükelçilik çalışanları ve Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri de yer aldı. Katar Türk Okulu, Doha'da Ekim 2016'da hizmet vermeye başlamıştı.