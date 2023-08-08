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Kastamonu Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'na Veda Yemeği Düzenledi

Eğitim Haberleri

Kastamonu Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine tayini çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'na veda yemeği düzenledi. Vali Avni Çakır, Bahçacıoğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kastamonu Valiliğince, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine tayini çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'na veda yemeği düzenlendi.

Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, Bahçacıoğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başlarılar diledi.

Çakır daha sonra Bahçacıoğlu'na başarı belgesi vererek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Programa Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Eğitim

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