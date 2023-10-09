Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere narkotik eğitimi verildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, anne ve anne adayları başta olmak üzere vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde ekipler Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 495 öğrenciye yönelik eğitim düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde çocukların uyuşturucudan korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. - KASTAMONU